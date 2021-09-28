На Среднем Урале грибник нашел в лесу огромный боевой снаряд со взрывателем

На Среднем Урале уничтожили обнаруженный в лесу боеприпас.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, в понедельник вечером в дежурную часть отдела полиции Березовского поступил сигнал, что в окрестностях поселка Ключевск местный житель во время сбора грибов нашел предмет, похожий на снаряд. На место выехали бойцы группы разминирования екатеринбургского ОМОН.

При осмотре специалисты выяснили, что обнаруженный боеприпас со следами глубокой коррозии. Несмотря на это, он представляет угрозу населению.

Росгвардейцы определили опасную находку как 152-мм осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. С соблюдением всех мер безопасности он был уничтожен.