Минфин хочет уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Министерство финансов России предлагает уравнять ставки НДФЛ для граждан страны, а также иностранцев, которые не являются налоговыми резидентами РФ.

Информация об этом содержится в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг.".

Как предполагается, будет установлен размер подоходного налога на заработки "от трудовой деятельности" для нерезидентов на аналогичном с российскими резидентами уровне.

Пассивные доходы – например, от ценных бумаг или недвижимости – инициатива не затронет, пишут "Известия".

Напомним, с 21 мая россияне смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке. Достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.