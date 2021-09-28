Минфин хочет уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Министерство финансов России предлагает уравнять ставки НДФЛ для граждан страны, а также иностранцев, которые не являются налоговыми резидентами РФ.
Информация об этом содержится в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг.".
Как предполагается, будет установлен размер подоходного налога на заработки "от трудовой деятельности" для нерезидентов на аналогичном с российскими резидентами уровне.
Пассивные доходы – например, от ценных бумаг или недвижимости – инициатива не затронет, пишут "Известия".
Напомним, с 21 мая россияне смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке. Достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.
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