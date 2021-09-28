28 Сентября 2021
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" агрессивно снижает цены, чтобы загрузить региональные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" будет продавать билеты на прямые рейсы из региональных аэропортов в Краснодар, Анапу, Геленджик по тарифам от 500 до 1,5 тыс. руб. в одну сторону.

Так, билет без багажа из Казани в Краснодар на 30 сентября можно было купить за 539 руб., перелет из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Самары в Анапу в конце сентября обошелся бы в 1,5 тыс. руб.

При этом российский лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот" в рамках промоакции продает билеты дороже. Остальные крупные авиакомпании – Utair, Nordwind, "Уральские авиалинии", Smartavia, S7 предлагали билеты по этим же направлениям в конце сентября за 2 тыс. 800 рыб. – 4 тыс. 300 руб. в одну сторону. С октября цены повысятся до 5-6 тыс. руб. за билет.

Представитель "Аэрофлота" объяснил низкие цены необходимостью стимулировать спрос на новые для перевозчика региональные рейсы, пишут "Ведомости".

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"Аэрофлот" агрессивно снижает цены, чтобы загрузить региональные рейсы

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Теги: Аэрофлот, авиакомпании



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