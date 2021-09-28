28 Сентября 2021
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Политика Центральный ФО Московская область
электричка, народ, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Подмосковье появятся электрички с зарядкой для самокатов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует купить около ста новых электропоездов за 142,5 млрд руб.

Еще на 252,8 млрд руб. компания закажет сервисные услуги. Общая сумма контракта  - 395,3 млрд руб. Новый подвижной состав нужен из-за предстоящего увеличения транспортной работы в 2023–2024 годах. Электрички будут приобретены в лизинг.

Подвижной состав будет перевозить пассажиров на Московских центральных диаметрах. Электрички будут иметь широкие двери, современные климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптированы для проезда маломобильных пассажиров.

Помимо зарядок для гаджетов в салоне будут предусмотрена возможность подзарядить электросамокат.

Напомним, рядом с Ленинградским вокзалом в Москве построят еще один.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, он будет предназначен для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

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В Подмосковье появятся электрички с зарядкой для самокатов

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Теги: Подмосковье, электричка, транспорт



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