В Подмосковье появятся электрички с зарядкой для самокатов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует купить около ста новых электропоездов за 142,5 млрд руб.

Еще на 252,8 млрд руб. компания закажет сервисные услуги. Общая сумма контракта - 395,3 млрд руб. Новый подвижной состав нужен из-за предстоящего увеличения транспортной работы в 2023–2024 годах. Электрички будут приобретены в лизинг.

Подвижной состав будет перевозить пассажиров на Московских центральных диаметрах. Электрички будут иметь широкие двери, современные климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптированы для проезда маломобильных пассажиров.

Помимо зарядок для гаджетов в салоне будут предусмотрена возможность подзарядить электросамокат.

Напомним, рядом с Ленинградским вокзалом в Москве построят еще один.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, он будет предназначен для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.