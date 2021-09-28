В Ярославле задержан студент за угрозы открыть огонь

В Ярославле студент сообщил однокурсникам о планах устроить стрельбу.

Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Он написал в общей беседе группы во "ВКонтакте", что у него есть "Remington с глушителем" и пневматический пистолет для забоя скота. Молодой человек признался, что планирует угнать полицейскую машину, а от злости "хочет убивать".

С руководством учебного заведения связалась староста группы, после чего в дело вмешалась полиция. В настоящее время с молодым человеком ведется работа со стороны правоохранителей, сообщает РБК.

Напомним, 20 сентября в Перми студент, находясь на территории одного из корпусов государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.

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