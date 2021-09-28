В Петербурге осуждены росгвардейцы по делу о подброшенных подростку наркотиках

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева.

Суд вынес им приговор. Бойков получил шесть лет колонии общего режима, а Лаврентьев — четыре года. Также бывшим полицейским на три года запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Росгвардейцы запугали подростка и вымогали у него деньги, угрожая уголовным делом за хранение наркотиков. Несовершеннолетний обманул вымогателей и позвонил по телефону 112, а затем сфотографировал полученные в банке купюры на телефон и передал росгвардейцам.

Подобных эпизодов было еще как минимум три, сообщает "Коммерсант".