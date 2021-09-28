Медведев: Twitter вмешивается во внутренние дела России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Twitter вмешивается во внутренние дела России.

Так председатель партии "Единая Россия" прокомментировал предложение руководства микроблога подписаться на российского оппозиционера Алексея Навального.

По словам экс-главы российского правительства, когда он смотрел рекомендации Twitter, на кого ему подписаться, "первого человека, которого мне рекомендовали, был Навальный". "Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство", - заявил зампред, сообщает RT.

Ранее Медведев высказался по поводу Алексея Навального, назвав оппозиционера "политическим проходимцем, который пытается строить карьеру на ложных аргументах". Он также заявил, что власти должны жестко ответить на противозаконные действия блогера.

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