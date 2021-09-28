Эксперт спрогнозировал формирование коллективного иммунитет в России к зиме

Кампания по вакцинации от COVID-19 в РФ может завершиться к предстоящей зиме.

Как сообщил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, к этому периоду у россиян может сформироваться необходимый уровень коллективного иммунитета.

"…У нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета", — отметил Исаев. При этом эксперт считает, что проблема с коронавирусом в ближайшее время не отступит, сообщает ТАСС.

Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников поразился отказом многих россиян от прививки.

"Вся Европа, Америка, Канада, азиатские страны давно все привили от 80% до 95% населения, а там нет такой высокой смертности, как в Российской Федерации. Мы по доле вакцинированного населения занимаем 86-е место среди 180 стран мира", — отметил Кувшинников.