В окончательный состав сборной России на матчи со Словакией и Словенией попал Глушаков

Тренерский состав российской сборной по футболу определился с итоговым составом, который будет участвовать в отборочных матчах ЧМ-2022 против команд Словакии и Словении.

В него попал 34-летний полузащитник Денис Глушаков, следует из сообщения Российского футбольного союза. Это произошло впервые за 3,5 года. В расширенном списке отсутствует Артем Дзюба, отказавшийся играть за сборную.

Отмечается, что в списке возможны изменения.

Напомним, в начале сентября футболисты сборной России со счетом 2:0 обыграли команду Кипра в матче отборочной кампании чемпионата мира 2022 г.