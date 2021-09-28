Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами признана в России нежелательной
Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в стране деятельности международной неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами".
Информация была направлена в Минюст, который внесет ENEMO в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, следует из сообщения Генпрокуратуры.
Там отметили, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
ENEMO — международная сеть 23 ведущих некоммерческих, непартийных и неправительственных организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе российское движение "Голос" (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов).
Как сообщалось, президент России Владимир Путин считает состоявшиеся выборы "очень конкурентными, прозрачными, честными и справедливыми". Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.