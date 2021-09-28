Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами признана в России нежелательной

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в стране деятельности международной неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами".

Информация была направлена в Минюст, который внесет ENEMO в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, следует из сообщения Генпрокуратуры.

Там отметили, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

ENEMO — международная сеть 23 ведущих некоммерческих, непартийных и неправительственных организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе российское движение "Голос" (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов).