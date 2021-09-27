В Самарской области введут "коронавирусные" QR-"пропуска"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров анонсировал новые "коронавирусные" ограничения, которые введут в регионе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Со следующей недели главы муниципалитетов будут рассматривать целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс. В осенний период особенно важно защитить детей, так как с наступлением холодов начинается "сезон" ОРВИ. Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21.00 до 6.00, если заняты более 50% посадочных мест", - написал губернатор в своём Instagram.

Напомним, ранее к аналогичным мерам готовились власти Пермского края.