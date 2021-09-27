С 2023 года "дистанционка" в России будет строиться на государственных информационных системах

Президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета раздал различные поручения. Коснулись они, в частности, сферы образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

С 1 января 2023 г. при дистанционном обучении должны будут применяться "исключительно государственные информационные системы (ресурсы)". Готовы такие системы к работе должны быть к указанному сроку. Промежуточный доклад должен быть сделан президенту до 30 декабря 2021 г., далее – раз в полгода.

Отметим, другие поручения касались, в частности, создания телешоу "Учитель года".