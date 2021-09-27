27 Сентября 2021
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Общество Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин поручил создать телешоу "Учитель года"

Президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета раздал различные поручения. Коснулись они и учителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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"Правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Образование" обеспечить, начиная с 2022 г., широкое информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета", - говорится в поручении Путина.

Это должно быть сделано к 1 июля 2022 г., промежуточный доклад должен быть сделан президенту до 30 декабря 2021 г.

Кроме того, Правительство и комиссия должны курировать изменение подходов к проведению конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, к присуждению премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Следует предусмотреть увеличение числа получателей премий, привлечение общественности и профессионального сообщества к проведению конкурсов и присуждению таких премий, а также их широкое информационное освещение. Срок реализации в данном случае – 1 июля 2022 г.

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Путин поручил создать телешоу "Учитель года"

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Теги: Владимир Путин, Госсовет, поручения



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