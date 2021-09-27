Глава Нижневартовска высоко оценил реконструкцию ДШИ№2

Капитальный ремонт, увеличенные учебные площади, новые музыкальные инструменты – всё это результат реализации национального проекта "Культура" в Детской школе искусств №2. Обновленное учреждение посетил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в мэрии.

ДШИ №2 участвовала в проекте по двум направлениям: материально-техническое оснащение и проведение капитального ремонта с переоборудованием помещений. Главный итог участия в проекте – создание доступной среды. В учреждении обучаются дети с особенностями здоровья.

"Я знаю, что в нашем городе очень популярны декоративно-прикладные виды творчества, в частности, гончарное ремесло. Через нацпроект удалось создать места для творчества в данном направлении. Важно, что модернизация материально-технической базы школы влияет на повышение качества дополнительного образования в области искусств. Новые инструменты, мультимедийные ресурсы и учебно-методическая литература являются хорошей базой для обучения юных талантов. Мы уверены, что такие изменения в целом позволят учреждению выйти на новый уровень развития", – подчеркнул Дмитрий Кощенко.

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская добавила, что, кроме этого, удалось переоборудовать площадь бассейна (100 "квадратов") в современную и удобную мастерскую декоративно-прикладного искусства.

"Это был запрос от родителей и педагогов. Мы обеспечили полный комфорт и безопасность для учеников. Также в школе появилась смотровая зона с интерактивным оборудованием, где можно наблюдать за работой мастеров. Такое новшество позволит реализовывать новые интересные программы", – рассказала Воликовская.

Директор ДШИ №2 Наталья Горина отметила, что в учреждении появились выставочные зоны во всех свободных пространствах, интерактивные панели, столы для художников, которые трансформируются в мольберты, новые музыкальные инструменты, учебно-методическая литература. Также проведена реконструкция полов и потолков, утеплена обшивка здания, установлены новые системы инженерного оборудования, благоустроена прилегающая территория, создана доступная входная группа для маломобильных групп населения.

Напомним, всего в национальном проекте "Культура" в 2019 и 2021 гг. приняли участие четыре школы искусств Нижневартовска. На обновление помещений и переоснащение материально-технической базы было направлено более 100 млн руб.