Тюменец завоевал бронзу на EuroSkills Graz 2021

Национальная сборная WorldSkills Russia заняла 1 место по результатам общекомандного – медального и балльного – зачета европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Бронзовую медаль в компетенции "Сетевое и системное администрирование" завоевал тюменец Богдан Ивакин.

Богдан уроженец села Успенка. Учится на 3-м курсе колледжа цифровых и педагогических технологий по направлению "Сетевое и системное администрирование".

В движение WorldSkills пришел в 2017 году. Прочитал новость о победе российских конкурсантов по компетенции "Сетевое и системное администрирование" на чемпионате мира WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и сразу решил: "Хочу так же!", прошел прямой отбор в сборную и достойно выступил на чемпионате Европы.

Напомним, в конце августа в Уфе подвели итоги финала IX национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2021". На протяжении нескольких дней вся страна пристально следила за ходом чемпионата. В соревнованиях приняли участие 1786 конкурсантов со всей страны. По итогам нацфинала Тюменская область вошла в десятку самых сильных команд регионов, поднявшись с 12 места.