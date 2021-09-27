За сутки в Тюменской области "ловят" до 25 пьяных водителей, - Сарычев

Обстановка на дорогах региона остается напряженной, при этом интенсивность движения растет с каждым годом. Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Причиной немалого количества ДТП становится управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Число задерживаемых на тюменских дорогах нетрезвых водителей доходит порой до 25 в сутки. Кроме того, виновниками аварий нередко становятся пренебрегающие правилами дорожного движения велосипедисты и люди, управляющие электросамокатами. Сергей Сарычев поставил задачу усилить разъяснительную и профилактическую работу на этих направлениях.

"Количество дорожно-транспортных происшествий у нас почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших уменьшилось на 16%. Но рост негативных показателей в той или иной мере демонстрируют все города региона", – отметил вице-губернатор.

Руководитель Тюменского филиала ФКУ "Уралуправтодор" Виталий Никифоров доложил, что для обеспечения безопасности движения на дорогах региона активно используются инновационные технологии. Например, автоматические метеостанции позволяют в реальном времени 24 часа в сутки следить за состоянием дорожного покрытия. Это особенно важно в период осадков и гололеда.

"При реконструкции и капитальном ремонте дорог мы разделяем транспортные и пешеходные потоки, устанавливая осевые барьерные ограждения, освещение и надземные пешеходные переходы. Это делается, в частности, при расширении с двух до четырех полос участка дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск между областной столицей и поселком Боровский", – сообщил Виталий Никифоров. Продолжается реконструкция автодороги Тюмень – Тобольск. В целом по итогам 2021 года в регионе будет отремонтировано около 52 км федеральных автомагистралей.

В 2021 году в Тюменской области запланировано отремонтировать 327 км дорог областного значения, сообщил руководитель регионального управления автомобильных дорог Андрей Ковалев. План уже выполнен более чем на 90%. Кроме того, в текущем году на 9,8 км областных автодорог установлено наружное освещение, на 15 км проложены тротуары. В 2022 году предстоит отремонтировать около 313 км региональных дорог.

Врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер отметил необходимость более внимательного отношения к обеспечению безопасности движения в местах проведения дорожных работ. Кроме того, он предложил шире внедрять автоматизированные системы управления дорожным движением, а также обратил внимание дорожников на необходимость тщательной подготовки автомагистралей к зиме.

В регионе принимаются серьезные меры для снижения аварийности на дорогах, резюмировал вице-губернатор. Расширяется сеть уличного освещения, появляются новые предупреждающие знаки, становится более понятной и четкой дорожная разметка. "Но основной причиной ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. У нас еще есть резервы, используя которые, можно улучшить обстановку. Это общая задача всех органов власти", – подчеркнул Сергей Сарычев.