Владимир Гамза: Нужно распечатать "кубышку" и задействовать инвестиционные банки

Использование денег из резервов может стать одной из эффективных мер обеспечения экономической безопасности страны. Такое мнение на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России выразил экономист, член генерального совета "Партии Дела" Владимир Гамза, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам эксперта, накопленные в "кубышке" страны средства не работают на российскую экономику.

"Не понимаю, для чего мы накапливаем этот ресурс. Денежная масса, официально учитываемая, в рублях и иностранной валюте составляет 127,5 трлн руб. Это свободные деньги в экономике, которые можно использовать для инвестиций. Можете сравнить с объемом в 20 трлн в год, которые у нас сейчас приходят в инвестиции", – сказал Гамза.

По его мнению, чтобы эта "кубышка была распакована", но при этом не ушла на рынок валютных спекуляций и в зарубежные офшоры, необходимо создание такого финансового инструмента, как инвестиционные банки. Сегодня в России такой класс финансовых институтов отсутствует, отметил он.