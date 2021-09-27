27 Сентября 2021
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Экономика В России
Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России (2021) | Фото: me-forum.ru

Владимир Гамза: Нужно распечатать "кубышку" и задействовать инвестиционные банки

Использование денег из резервов может стать одной из эффективных мер обеспечения экономической безопасности страны. Такое мнение на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России выразил экономист, член генерального совета "Партии Дела" Владимир Гамза, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам эксперта, накопленные в "кубышке" страны средства не работают на российскую экономику.

"Не понимаю, для чего мы накапливаем этот ресурс. Денежная масса, официально учитываемая, в рублях и иностранной валюте составляет 127,5 трлн руб. Это свободные деньги в экономике, которые можно использовать для инвестиций. Можете сравнить с объемом в 20 трлн в год, которые у нас сейчас приходят в инвестиции", – сказал Гамза.

По его мнению, чтобы эта "кубышка была распакована", но при этом не ушла на рынок валютных спекуляций и в зарубежные офшоры, необходимо создание такого финансового инструмента, как инвестиционные банки. Сегодня в России такой класс финансовых институтов отсутствует, отметил он.

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Владимир Гамза: Нужно распечатать "кубышку" и задействовать инвестиционные банки

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Теги: Владимир Гамза, кубышка, Партия Дела



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