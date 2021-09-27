Избирком утвердил состав ЗакСО - туда попал Высокинский

Избирательной комиссией Свердловской области утвержден список депутатов регионального заксобрания. В него попали 50 депутатов из пяти партий-лидеров: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Новые люди".

Теперь список депутатов ЗакСО выглядит таким образом.

"Единая Россия"

Альберт Абзалов (депутат прошлого созыва);

Владимир Анисимов (депутат прошлого созыва);

Виктор Бабенко (депутат прошлого созыва);

Александр Высокинский (вице-губернатор);

Людмила Бабушкина (спикер Заксобрания с 2011 года);

Вячеслав Брозовский (депутат прошлого созыва);

Вячеслав Вегнер (депутат прошлого созыва);

Алексей Дронов (депутат прошлого созыва);

Дмитрий Жуков (депутат прошлого созыва);

Михаил Зубарев (депутат прошлого созыва);

Евгений Зяблицев (депутат прошлого созыва);

Михаил Копытов (председатель Союза животноводов Урала);

Алексей Коробейников (депутат прошлого созыва);

Михаил Клименко (депутат прошлого созыва);

Валентин Лаппо (депутат прошлого созыва);

Сергей Карякин (гонщик);

Вячеслав Малых (директор ООО "Нижнетагильский холодильник");

Виктор Маслаков (депутат прошлого созыва);

Сергей Мелехин (депутат гордумы Екатеринбурга);

Сергей Никонов (депутат прошлого созыва);

Вячеслав Погудин (депутат прошлого созыва);

Владимир Радаев (депутат прошлого созыва);

Владимир Рощупкин (депутат прошлого созыва);

Владимир Рябцун (директор филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ);

Александр Серебренников (депутат прошлого созыва);

Анна Соломеина (директор по персоналу АО "РУСАЛ Урал" филиал "РУСАЛ Каменск-Уральский");

Евгений Старков (помощник мэра Арамили);

Владимир Смирнов (депутат прошлого созыва);

Петр Соколюк (депутат прошлого созыва);

Елена Трескова (депутат прошлого созыва);

Аркадий Чернецкий (сенатор Совета Федерации);

Виктор Шептий (глава свердловского отделения "Единой России", депутат прошлого созыва);

Виктор Якимов (депутат прошлого созыва).

От мандата отказались вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и министр образования региона Юрий Биктуганов. Александру Высокинскому ранее прочили переход в Совет Федерации вместо Аркадия Чернецкого.

КПРФ

Игорь Аксенов (депутат прошлого созыва);

Григорий Бачериков (владелец ювелирных компаний);

Евгений Букреев (директор школы №3 Кировграда);

Олег Гордеев (депутат гордумы Екатеринбурга);

Габбас Даутов (депутат гордумы Качканара);

Александр Ивачев (глава свердловского отделения партии КПРФ, депутат прошлого созыва);

Тарас Исаков (бывший первый замглавы Уральского федерального округа войск национальной гвардии);

Николай Коробейников (пенсионер);

Римма Скоморохова (депутат гордумы Екатеринбурга).

При этом Александр Ивачев и Евгений Букреев отказались от мандатов, поскольку прошли по округам.

"Справедливая Россия"

Агарон Варданян (бизнесмен, родственник Армена Карапетяна);

Екатерина Есина (замглавы Свердловского госпиталя ветеранов войн);

Наталья Ибрагимова (жительница Верхней Пышмы);

Армен Карапетян (бизнесмен).

Елена Смирнова и руководитель свердловского отделения партии Андрей Кузнецов также отказались от мандата. Последний переходит в Госдуму РФ.

ЛДПР

Александр Каптюг (депутат гордумы Асбеста);

Леонид Хаютин (врач акушер-гинеколог).

"Новые люди"

Иван Зайченко (основатель "Сушкоф", "Дель Песто", "Жизньмарт");

Рант Агаджанян (глава свердловского отделения "Новых людей").

Отметим, что список членов законодательного собрания Свердловской области обновился на 21 человека. Несмотря на то, что среди "единороссов" новичков практически нет, ЛДПР полностью сменила своих депутатов, а от КПРФ в ЗакСО пришло сразу шесть новых членов. Более того, теперь в парламенте также появились депутаты и от "Новых людей".