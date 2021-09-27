В Перми женщину, из-за которой в субботу был эвакуирован аэропорт, госпитализировали в психиатрическую больницу

В Перми женщину, из-за которой в субботу был эвакуирован аэропорт, госпитализировали в психиатрическую больницу, сообщает telegram-канал Baza.

25 сентября сотрудники безопасности аэропорта обратили внимание на сидящую в зале ожидания женщину, которая почему-то не села на свой рейс и сидела в оцепенении. Сотрудники аэропорта пробили ее по базе и проверили при помощи газоанализатора. Прибор показал, что у женщины при себе может быть взрывчатка.

"В аэропорту Большое Савино при досмотре багажа одного из пассажиров обнаружено подозрительное устройство. Сотрудники и пассажиры были эвакуированы. Гражданин с подозрительным предметом был выведен из терминала. Проведены оперативные мероприятия на территории привокзальной площади. Информация о подозрительном устройстве не подтвердилась. В настоящий момент пассажиры и сотрудники допущены в аэровокзал", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорт прибыл муж женщины, он сообщил, что у его жены диагностировано психическое заболевание, поэтому она вовсе не подозрительная, а просто неважно себя чувствует. В итоге пассажирку госпитализировали.