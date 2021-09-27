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Экономика Южный ФО В России
продукты, магазины, цены, капуста (2015) | Фото: Накануне.RU

ФАС потребовала от "Пятерочки" снизить цены на морковь и капусту в Калмыкии

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калмыкии направило торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Group) предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в магазинах "Пятерочка" цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице республики, Элисте, где признаки доминирующего положения отсутствуют.

Ведомство дало сети десять дней на то, чтобы снизить необоснованно завышенные цены.

Ранее ФАС уличила торговые сети "Магнит" (ООО "Тандер") и "Пятерочка" (ООО "Агроторг") в установке "более высоких цен на продукты питания" в нескольких городах Подмосковья, чем в других муниципальных образованиях.

Служба выдала сетям предписание о необходимости "прекратить необоснованное завышение розничных цен".

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ФАС потребовала от "Пятерочки" снизить цены на морковь и капусту в Калмыкии

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Теги: фас, пятерочка, калмыкия, морковь, капуста



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