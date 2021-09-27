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Происшествия Свердловская область Тюменская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге таксист похитил у клиента 94 тысячи рублей

В Екатеринбурге задержан таксист, подозреваемый в краже крупной суммы с банковского счета.

Ранее в полицию обратился 30-летний житель Ишима, который рассказал, что кто-то списал с его карты 94 тысячи рублей. При этом заявитель пояснил, что незадолго до этого он потерял свой сотовый телефон. Со слов потерпевшего, оставить гаджет он мог в такси, в котором возвращался домой в Тюменскую область.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сыщики установили личность водителя и его причастность к совершенному преступлению. Как полагают полицейские, таксист воспользовался мобильным устройством клиента, забытым в машине, и перевел его деньги на свой счет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража с банковского счета"). До решения суда водитель будет находиться под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге таксист похитил у клиента 94 тысячи рублей

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Теги: таксист, счет, МВД, Екатеринбург



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