В Екатеринбурге таксист похитил у клиента 94 тысячи рублей

В Екатеринбурге задержан таксист, подозреваемый в краже крупной суммы с банковского счета.

Ранее в полицию обратился 30-летний житель Ишима, который рассказал, что кто-то списал с его карты 94 тысячи рублей. При этом заявитель пояснил, что незадолго до этого он потерял свой сотовый телефон. Со слов потерпевшего, оставить гаджет он мог в такси, в котором возвращался домой в Тюменскую область.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сыщики установили личность водителя и его причастность к совершенному преступлению. Как полагают полицейские, таксист воспользовался мобильным устройством клиента, забытым в машине, и перевел его деньги на свой счет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража с банковского счета"). До решения суда водитель будет находиться под подпиской о невыезде.