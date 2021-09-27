27 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Газопровод – отвод &quot;КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск&quot;, Павел Завальный (2021) | Фото: Накануне.RU

Завальный и Шувалов утверждены депутатами Госдумы от Югры

27 сентября на заседании зарегистрированы депутаты Госдумы от Югры и парламентарии, избранные в окружной парламент по единому округу, сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Югры.
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Депутатами нижней палаты российского парламента зарегистрированы избранные по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 Павел Завальный и округу №223 Вадим Шувалов. Зарегистрированы также избранные в окружную думу единому избирательному округу Василий Филипенко, Руслан Проводников, Алексей Тулупов, Николай Заболотнев, Александр Колодич, Еремей Айпин, Александр Новьюхов, Лариса Белоцерковцева, Оксана Михеева, Вячеслав Дубов, Алексей Савинцев, Василий Жуков, Александра Глотова, Халид Боюкага оглы Таги-заде, Михаил Селюков, Виктор Сысун, Александр Мещангин, Михаил Сердюк, Владимир Зиновьев.

Ранее от своих мандатов депутатов думы Югры отказались губернатор автономии Наталья Комарова, глава ЛДПР Владимир Жириновский, депутаты тюменской облдумы Артём Зайцев и Инна Лосева, а также спикер думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков.

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Завальный и Шувалов утверждены депутатами Госдумы от Югры

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Теги: избирательная комиссия Югры, Павел Завальный, Вадим Шувалов



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