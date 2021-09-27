Президент Чехии отстранил Россию и Китай от строительства блока АЭС "Дукованы"

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС "Дукованы", сообщило Чешское телевидение.

Для достраивания АЭС государство будет использовать только технологии компаний из государств, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках под эгидой Всемирной торговой организации от 1996 года. РФ и КНР в их число не входят.

Ранее Росатом был исключен из числа претендентов на строительство нового энергоблока атомной электростанции "Дукованы" в Чехии. Также российская госкорпорация не сможет участвовать в тендере в качестве компании-субподрядчика.

За отстранение Росатома от участия в тендерах выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он связал это решение с расследованием правоохранительных органов страны, в ходе которого, якобы, была выявлена причастность российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в местечке Врбетице в 2014 году.