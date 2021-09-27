Екатеринбуржца приговорили к 9 годам колонии за убийство собственной матери

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Романа Михайлова к 9 годам исправительной колонии строгого режима за убийство собственном матери.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, трагедия произошла в мае текущего года, когда во время конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина взял нож и нанес матери несколько ударов в область грудной клетки и головы. Женщина была госпитализирована в одну из больниц города, где скончалась в ту же ночь от полученных ножевых ранений.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговор пока не вступил в законную силу.