27 Сентября 2021
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Кирилл Имашев (2021) | Фото: &quot;Другая Россия&quot;

В Екатеринбурге избитому при задержании "лимоновцу" дали 15 суток ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил активисту "Другой России Эдуарда Лимонова" Кириллу Имашеву 15 суток ареста за "неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Об этом сообщают "Вечерние ведомости". Издание уточняет, что такой срок - максимальное наказание по статье 19.3 КоАП.

Напомним, что девятерых "лимоновцев" задержали в уральской столице накануне после проведения санкционированной акции против фальсификации выборов. Однопартийцы заявляли, что Имашева, который возглавляет пермскую ячейку партии, избили при задержании и до последнего не пускали к нему адвокатов.

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В Екатеринбурге избитому при задержании "лимоновцу" дали 15 суток ареста

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Теги: Имашев, лимновцы, акция, митинг, суд



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