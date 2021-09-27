Суд оставил без изменений приговор историку Соколову

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, осужденному на 12,5 лет за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. Видеотрансляция велась на сайте суда.

Также суд определил приговор изменить в части передачи вещественных доказательств по делу в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Соколов непосредственно участвовал в заседании. Во время своего выступления он плакал, а также заявил, что раскаивается в совершенном преступлении.

Напомним, защита историка требовала пересмотра приговора и возвращения дела на повторное расследование, а также проведения повторной психиатрической экспертизы и признания наполеониста находившимся в состоянии аффекта в момент убийства.

Резонансное убийство произошло в начале ноября 2019 года. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты.