В Лабытнанги отчим-педофил несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу

В Лабытнанги мужчину признали виновным в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Насиловал ребенка осужденный на протяжении нескольких лет. О происходящем стало известно лишь в ноябре 2020 года от матери одной из подруг потерпевшей, которой девочка пожаловалась на отчима.

Насильника заключили под стражу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.