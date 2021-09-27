27 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото

Бывшему участковому из Первоуральска грозит до 20 лет за изнасилование школьницы

Участкового из Первоуральска и помощника машиниста заключили под стражу на 2 месяца по обвинению в изнасиловании 12-летней школьницы. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября. В 19.35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска за помощью обратилась 12-летня девочка. Она сообщила полицейским, что ее изнасиловали двое мужчин, одним из которых оказался участковый полицейский 1988 года рождения, а второй - помощник машиниста 1980 г.р., который, как оказалось, ранее был неоднократно судим.

Каждому предъявлено обвинение по ч.4 ст.131 УК РФ и ч.4 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней). Оба останутся под стражей до 25 ноября 2021 года. Участкового после случившегося уволили из полиции.

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Бывшему участковому из Первоуральска грозит до 20 лет за изнасилование школьницы

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Теги: изнасилование, ребенок, участковый, машинист



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Ранее 27.09.2021 13:19 Мск Участкового из Первоуральска уволили после обвинения в изнасиловании 12-летней школьницы


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