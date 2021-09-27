27 Сентября 2021
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Политика В России
Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу (2019) | Фото: http://kremlin.ru/

Шойгу, Лавров и другие лидеры списка ЕР возглавят партийные комиссии, - Путин

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия", передает пресс-служба Кремля.

Как и предполагалось ранее, детский омбудсмен Анна Кузнецова стала единственной из "предвыборной пятерки" "ЕР", кто реально переходит на работу в Госдуму после выборов.

"Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссии, специально созданные партией", - сказал Путин в ходе встречи.

По словам президента, Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно координировать все это направление в самой Госдуме.

Министр обороны Сергей Шойгу будет руководить партийной комиссией по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров – комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Руководитель образовательного центра "Сириус" и фонда "Талант и успех" Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – комиссию по здравоохранению.

Ранее Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что ему было бы жалко отпускать Лаврова и Шойгу из правительства в парламент. Путин заявил, что каждый из пятерки в случае победы сам сделает выбор. Но тогда может статься, что все решат отказаться от мандатов, а это уже будет выглядеть как "обман избирателей".

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Шойгу, Лавров и другие лидеры списка ЕР возглавят партийные комиссии, - Путин

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Теги: владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, единая россия



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