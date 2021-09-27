Турпоток в Свердловскую область вырос на 36,5% по сравнению с прошлым годом

С начала 2021 года число посетивших Свердловскую область туристов выросло на 36,5% к аналогичному периоду 2020 года. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как рассказала министр инвестиций и развития области Виктория Казакова, с начала года совместно с СвЖД был запущен туристический маршрут - путешествие в "Императорском вагоне" из Екатеринбурга в Алапаевск.

"Совместно с Агентством стратегических инициатив разрабатываются новые промышленные маршруты на 10 предприятий региона - заявка Свердловской области признана на федеральном уровне одной из лучших. В Екатеринбурге открыта гостиница международной сети Hyatt, создаются новые точки притяжения, такие, как набережная в Нижнем Тагиле. Готовится к запуску новый брендовый маршрут "Горнозаводская цивилизация: Демидовский маршрут". Кроме этого, регион удерживает позиции одного из российских лидеров в сфере делового туризма", - отметила Казакова.

Она уточнила, что суммарно с начала года Средний Урал посетили более 1 миллиона гостей.

Напомним, сегодня в Уральской ассоциации туризма заявили, что так называемые вакцинные туры не будут пользоваться у россиян особенной популярностью.