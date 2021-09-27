Турпоток в Свердловскую область вырос на 36,5% по сравнению с прошлым годом

27 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
свердловская область стела (2016) | Фото: Накануне.ru

Турпоток в Свердловскую область вырос на 36,5% по сравнению с прошлым годом

С начала 2021 года число посетивших Свердловскую область туристов выросло на 36,5% к аналогичному периоду 2020 года. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Читайте также:

Как рассказала министр инвестиций и развития области Виктория Казакова, с начала года совместно с СвЖД был запущен туристический маршрут - путешествие в "Императорском вагоне" из Екатеринбурга в Алапаевск.

"Совместно с Агентством стратегических инициатив разрабатываются новые промышленные маршруты на 10 предприятий региона - заявка Свердловской области признана на федеральном уровне одной из лучших. В Екатеринбурге открыта гостиница международной сети Hyatt, создаются новые точки притяжения, такие, как набережная в Нижнем Тагиле. Готовится к запуску новый брендовый маршрут "Горнозаводская цивилизация: Демидовский маршрут". Кроме этого, регион удерживает позиции одного из российских лидеров в сфере делового туризма", - отметила Казакова.

Она уточнила, что суммарно с начала года Средний Урал посетили более 1 миллиона гостей.

Напомним, сегодня в Уральской ассоциации туризма заявили, что так называемые вакцинные туры не будут пользоваться у россиян особенной популярностью.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Турпоток в Свердловскую область вырос на 36,5% по сравнению с прошлым годом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: турпоток, Свердловская область, Казакова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети