27 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
гололед, гололедица (2015) | Фото: alau.kz

Спустя 2 года УК выплатить тагильчанке компенсацию за перелом после падения на льду

После двух лет судебных разбирательств, управляющая компания из Нижнего Тагила выплатит местной пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, когда 74-летняя женщина направилась в магазин и поскользнулась на тротуаре около одного из домов на Черноисточинском шоссе. На дорожке, покрытой льдом, не были рассыпаны песок или иные реагенты. Пенсионерку госпитализировали с переломом шейки бедра в "Демидовскую городскую больницу" Нижнего Тагила. Там она перенесла операцию, очень долго наблюдалась у врачей, была ограничена в движении, потому ей требовалась помощь близких. В суде также заявили, что пожилая тагильчанка до сих пор не смогла вернуться к привычному образу жизни.

Ответственной за участок была управляющая компания ООО "Уралэкспо-НТ", к которой прокурором Тагилстроевского района Нижнего Тагила и был подан иск с требованием возместить моральный ущерб в размере 300 тыс. рублей. Суд первой инстанции частично удовлетворил данные требования, уменьшив сумму до 200 тыс., однако ответчика не устроил данный исход.

Представители УК обратились с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд с требованием отказать истцу в полном объеме. Компания считала, что истцом не была доказана вина УК, а также что к травмированию истца привела грубая неосторожность с ее стороны.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился с выводом суда первой инстанции, который учел все обстоятельства дела – условия, при которых был причинен моральный вред, возраст истца, степень вины причинителя вреда, а также требования разумности и справедливости при расчете суммы компенсации морального вреда. Таким образом спустя два года после травмы ООО "Уралэкспо-НТ" все же выплатит пострадавшей женщине 200 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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Спустя 2 года УК выплатить тагильчанке компенсацию за перелом после падения на льду

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Теги: тагильчанка, пенсионерка, компенсация, УК, падение, гололед



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