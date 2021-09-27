Спустя 2 года УК выплатить тагильчанке компенсацию за перелом после падения на льду

После двух лет судебных разбирательств, управляющая компания из Нижнего Тагила выплатит местной пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, когда 74-летняя женщина направилась в магазин и поскользнулась на тротуаре около одного из домов на Черноисточинском шоссе. На дорожке, покрытой льдом, не были рассыпаны песок или иные реагенты. Пенсионерку госпитализировали с переломом шейки бедра в "Демидовскую городскую больницу" Нижнего Тагила. Там она перенесла операцию, очень долго наблюдалась у врачей, была ограничена в движении, потому ей требовалась помощь близких. В суде также заявили, что пожилая тагильчанка до сих пор не смогла вернуться к привычному образу жизни.

Ответственной за участок была управляющая компания ООО "Уралэкспо-НТ", к которой прокурором Тагилстроевского района Нижнего Тагила и был подан иск с требованием возместить моральный ущерб в размере 300 тыс. рублей. Суд первой инстанции частично удовлетворил данные требования, уменьшив сумму до 200 тыс., однако ответчика не устроил данный исход.



Представители УК обратились с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд с требованием отказать истцу в полном объеме. Компания считала, что истцом не была доказана вина УК, а также что к травмированию истца привела грубая неосторожность с ее стороны.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился с выводом суда первой инстанции, который учел все обстоятельства дела – условия, при которых был причинен моральный вред, возраст истца, степень вины причинителя вреда, а также требования разумности и справедливости при расчете суммы компенсации морального вреда. Таким образом спустя два года после травмы ООО "Уралэкспо-НТ" все же выплатит пострадавшей женщине 200 тыс. рублей компенсации морального вреда.

