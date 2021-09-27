В Уэльсе 80% госпитализированных с ковидом были дважды привиты

В Уэльсе 80% пациентов, находившихся 21 сентября в больнице с ковидом, были дважды вакцинированы. Об этом сообщает Wales Online.

Всего в Уэльсе дважды вакцинированы 71% населения. Непривитых 22%, но доля непривитых среди лежащих в больнице была только 13%. То есть доля вакцинированных среди лежащих в больнице больше, чем доля вакцинированных среди населения в целом.

Однако за последние четыре недели ситуация несколько иная. Число госпитализаций составило 32 у дважды вакцинированных и 53 у невакцинированных (оба показателя - на 100 тыс. населения). То есть за этот срок вероятность попасть в больницу у дважды привитых была на 40% меньше, что и является относительным снижением риска, или эффективностью. При этом дважды привитые, которые попадали в больницу менее чем через 14 дней после второго укола, исключались. Но сколько было таких случаев, неизвестно.

Эти данные показывают, что статистика за некоторый период времени и на какую-то конкретную дату могут существенно различаться. При этом в России данные зачастую приводятся именно на конкретную дату, а полноценной статистики не ведется.

Но гораздо интереснее в Уэльсе то, что с населением более 3 млн за месяц было госпитализировано чуть более тысячи человек, в том числе непривитых только 369, а дважды привитых - 710. Вероятность госпитализации, как уже отмечалось, после вакцинации ниже на 40%, но при таком таком числе госпитализаций существенную роль начинает играть частота осложнений после прививки. Если с ковидом среди привитых за месяц в больницу попали 369 человек, то даже при частоте серьезных осложнений от прививки 1 к 1000 они могут оказаться весомее эффекта от снижения риска госпитализации с ковидом. То есть сама необходимость ковид-вакцинации при малом числе госпитализаций оказывается под вопросом.

В материале отмечается, что число смертей от ковида сейчас ниже, чем ранее, особенно зимой. Но общее число смертей существенно больше - за последние четыре недели на 9%, чем за тот же период прошлого года, когда ковид уже был, но не было вакцинации. С июля общая смертность снова пошла вверх и стала больше средней за последние годы.

При этом в Великобритании с мая заболеваемость ковидом выросла примерно в 15 раз, ковидная смертность - почти в 20 раз. В стране вакцинировано 72% населения.

Обращает на себя внимание важный факт. В конце январе - начале февраля, когда был пик ковидной смертности (более тысячи смертей ежедневно), общая смертность превышала среднюю за пять лет на 43%. Сегодня ковидная смертность примерно в 8 раз меньше, и это считается достижением вакцинации. Однако общая смертность на 13% выше средней в это время за пять последних лет. То есть снижение ковидной смертности в 8 раз привело к снижению роста общей смертности всего в три раза. Это говорит о том, что ковид не является основной причиной роста смертности и на него либо зимой необоснованно списывали смерти, либо сегодня некоторые смерти исключают из ковидной статистики.