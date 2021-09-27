Находящийся на самоизоляции Путин встретится с Эрдоганом лично

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в среду будет очной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом Путин продолжает проводить все остальные мероприятия в режиме видеосвязи, отметил представитель Кремля. Это является мерой предосторожности, пояснил Песков.

Как передает "Интерфакс", пресс-секретарь опроверг сообщения о том, что вместе с Эрдоганом в переговорах с Путиным примет участие его иранский коллега Ибрахим Раиси.

Напомним, Путин уже две недели находится на самоизоляции. По этой причине, в частности, он пропустил посещение избирательного участка на выборах в Госдуму, впервые проголосовав дистанционно.

14 сентября президент объявил, что в его окружении несколько человек заразились коронавирусом, вовремя не поставив прививки. Сам он не заболел, но решил на всякий случай уйти на самоизоляцию. Сколько продлится изоляция президента – никто не знает. В понедельник, 27 сентября, у него запланированы встречи с новыми депутатами Госдумы, но они пройдут в режиме видеосвязи.