Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в пермском госуниверситете

Состояние пострадавших во время стрельбы в пермском государственном университете врачи оценивают, как удовлетворительное, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого минздрава, в пермских лечебных учреждениях продолжают получать медицинскую помощь восемь человек. В Москве остаются семь госпитализированных.

Состояние стрелка - тяжелое, он находится в сознании.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.