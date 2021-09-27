27 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Потоп в Верхней Салде (2021) | Фото: vk.com/vsalde, Денис Минеев

Ущерб от летнего наводнения в Верхней Салде превысил 10 млн рублей. Возбуждено дело

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту порчи земли в результате летнего наводнения в Верхней Салде. Подсчитана сумма ущерба.
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Напомним, потоп случился в июле этого года. После того, как вода сошла с участков, на земле остался толстый слой мазута, который находился в местном водоеме. Сами салдинцы приравняли инцидент к экологической катастрофе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в результате отбора проб почвы с правового берега реки Салда (по старому руслу) установлено превышение в земле предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: алюминия в 1,6 раз, ванадия в 0,6 раз, железа в 0,9 раз, калия в 1,3 раз, кальция в 0,8 раз, магния в 0,3 раз, марганца в 0,7 раз, меди в 0,4 раз, натрия в 1,4 раз, нефтепродуктов в 1,6 раз, никеля в 3,4 раза, свинца в 0,1 раз, серы в 3,3 раза, титана в 0,8 раз, фосфора в 1,1 раза, хрома в 0,2 раза, цинка в 0,7 раз. Все это повлекло порчу земли вредными продуктами, опасными химическими и биологическими веществами.

Согласно справке министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, суммарный размер вреда, причиненного в результате загрязнения, составил 10,7 млн рублей. Сейчас органами полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ ("Порча земли").

Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.

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Ущерб от летнего наводнения в Верхней Салде превысил 10 млн рублей. Возбуждено дело

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Теги: Верхняя Салда, наводнение, почва, дело



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