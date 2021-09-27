Все региональные депутаты будут занимать госдолжность и получать зарплаты

В Госдуму внесен проект закона о региональной власти, согласно которому все депутаты региональных парламентов теперь будут "занимать госдолжность". На это обращает внимание политолог Андрей Перла.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, "законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности".

По аналогии с депутатами Госдумы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности региональных депутатов в виде предупреждения или освобождения от должности.

"Это значит, не будет больше депутатов на общественных началах. Все будут зарплаты получать. Не будет больше директоров заводов, совмещающих свою работу с голосованием в Думе. Независимых депутатов не будет больше", - поясняет политолог в своем телеграм-канале.

Ранее также сообщалось, что данный законопроект снимает для губернаторов запрет избираться на два срока подряд.

Документ внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года.