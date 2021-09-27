Участкового из Первоуральска уволили после обвинения в изнасиловании 12-летней школьницы

Участковый из Первоуральска Александр Х., обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки, уволен из органов внутренних дел. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, приказ об увольнении сотрудника был подготовлен в тот же день, когда мужчину и задержали.

"На данный момент приказ уже подписан, больше он никогда не сможет работать в органах внутренних дел, а также в любых других правоохранительных и государственных службах и ведомствах. Предатель интересов службы, по-другому его назвать сложно, с позором изгнан из рядов полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного младшего лейтенанта за неэффективную профилактическую работу с личным составом в связи с произошедшим ЧП. Оба обвиняемых, если суд их вину докажет, понесут уголовную ответственность и на длительное время отправятся на тюремные нары, о чем в обязательном порядке дополнительно проинформирую общественность и СМИ", — заявил Горелых.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября. Вечером, в 19.35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска за помощью обратилась 12-летня девочка. Она сообщила полицейским, что ее изнасиловали двое мужчин, одним из которых оказался участковый полицейский, а второй - помощник машиниста. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела и потребовал от главы Свердловского СК доклада о ходе расследования.