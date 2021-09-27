Константин Бабкин: ТПП готова предложить механизмы реализации Стратегии нацбезопасности

Новая Стратегия национальной безопасности России должна служить стимулом для более активного продвижения идей правильной экономической политики. Об этом на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России заявил его председатель, глава ассоциаций "Росспецмаш" и "Новое содружество" Константин Бабкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"В стратегии декларируются правильные базовые вещи, неудовлетворенность современным состоянием нашей экономики, но комплекс мер по исправлению этой ситуации не обозначен. Это не трагедия. Такие структуры, как Торгово-промышленная палата, наш Совет, существуют для того, чтобы, опираясь на базовые документы – на Конституцию РФ, на Стратегию национальной безопасности, – предлагать комплексы мер, направленные на решение таких фундаментальных задач... Я думаю, что выход такой стратегии летом – это положительный факт. И мы должны, опираясь на нее, продвигать наши идеи более решительно", – считает Бабкин.

Сам документ оставил у промышленника двойственное впечатление, признался он. Среди позитивных положений стратегии он выделил то, что "безопасность трактуется в широком смысле". "Не только уделяется внимание обороне страны, борьбе с терроризмом, информационной безопасности, но стратегия трактует безопасность общества как комплексную тему, где много уделяется теме сбережения народа, развития человеческого потенциала, решению экологических проблем", – отметил Бабкин. Важными, по его мнению, являются и внимание авторов документа к защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к декларации курса на построение независимой экономики, к снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях, опоре на внутренний потенциал страны.

Однако многие из этих постулатов находятся в противоречии с проводимой сегодня политикой правительства, убежден Бабкин. В частности, по его словам, в документе "нет ничего про экспортные пошлины, про дешевые ресурсы на внутреннем рынке", "ничего не говорится про необходимость снижения налогов, возврата денег, выводимых за рубеж", не стоит задача по изменению денежно-кредитной политики. Кроме того, в стратегии отсутствуют механизмы реализации заявленных целей, указал он. "Мы видим огромный потенциал нашей Родины, потенциал к развитию, к решению проблем, стоящих перед ней. Наша держава – одна из мощнейших держав мира. Это заслуга наших предков, и мы не должны растерять это богатство, достояние, и должны, стоя на мощном фундаменте, этот потенциал реализовать в нашем поколении и оставить задел следующим поколениям", – резюмировал глава профильного Совета ТПП.