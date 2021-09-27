Депутата Госдумы задержали на станции Партизанская после субботней акции протеста

Избранного депутата Госдумы восьмого созыва, члена ЦК КПРФ Сергея Обухова задержали в метро на станции Партизанская. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Подробности и причины пока неизвестны, по его словам, он находится в полицейском пункте метрополитена.

Сергей Обухов был участником акций против фальсификаций выборов.

Обухов рассказал, что его выследили благодаря системе распознавания лиц, при этом в базе была его старая фотография еще без бороды. Спустя полчаса парламентария отпустили.

Напомним, что "облавы" на коммунистов проходят из-за народных сходов, которые состоялись 20 и 25 сентября. Всего за прошедшую неделю из-за акций за честные выборы задержали почти 100 человек, по данным ОВД-инфо. Так же в метро полиция задерживала депутата Мосгордумы Елену Янчук. Сотрудники правоохранительных органов устраивали "осаду" Мосгордумы и горкома КПРФ.