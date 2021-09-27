27 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Сергей Обухов (2021) | Фото: t.me/obuhovpro

Депутата Госдумы задержали на станции Партизанская после субботней акции протеста

Избранного депутата Госдумы восьмого созыва, члена ЦК КПРФ Сергея Обухова задержали в метро на станции Партизанская. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Подробности и причины пока неизвестны, по его словам, он находится в полицейском пункте метрополитена.

Сергей Обухов был участником акций против фальсификаций выборов.

Сергей Обухов(2021)|Фото: t.me/obuhovpro

Обухов рассказал, что его выследили благодаря системе распознавания лиц, при этом в базе была его старая фотография еще без бороды. Спустя полчаса парламентария отпустили.

Обухов в системе распознавания лиц(2021)|Фото: t.me/obuhovpro

Напомним, что "облавы" на коммунистов проходят из-за народных сходов, которые состоялись 20 и 25 сентября. Всего за прошедшую неделю из-за акций за честные выборы задержали почти 100 человек, по данным ОВД-инфо. Так же в метро полиция задерживала депутата Мосгордумы Елену Янчук. Сотрудники правоохранительных органов устраивали "осаду" Мосгордумы и горкома КПРФ.

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Депутата Госдумы задержали на станции Партизанская после субботней акции протеста

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Теги: Сергей Обухов, система распознавания лиц



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