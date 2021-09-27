Строительство школы и ремонт "убитой" улицы: мэр Екатеринбурга ответил на вопросы горожан

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, когда начнется строительство школы №41 на улице Котельникова. Также он ответил на другие вопросы горожан.

Ответы Орлова опубликованы в новом выпуске издания "Вечерний Екатеринбург". Что касается школы, в настоящее время достигнуты договоренности с компанией "Атомстройкомплекс" о строительстве этого образовательного учреждения на основе государственно-частного партнерства.

"Для детей и родителей это будет обычная муниципальная школа. Работы начнутся в 2022 году, по плану учреждение откроется в 2024-м", - сообщил Алексей Орлов.

Также он рассказал, планируется ли развивать дорожную развязку на Серафимы Дерябиной - Объездной. Напомним, ее открыли в 2019 году. Ранее в мэрии заявляли, что плановое строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Дерябиной и Объездной дороги рассчитано до 2021 года.

"Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации города как раз обсудила подготовку земельного участка в районе близлежащей АЗС. Там планируется строить эстакаду. Она значительно разгрузит транспортный поток", - отметил глава города.

Кроме этого, он ответил жителям микрорайона Автовокзал, которые попросили отремонтировать "убитую" улицу Авиационная.

"Сейчас это обычный технический проезд из дорожных плит, которые за годы эксплуатации частично разрушились, из них всюду торчит арматура", - пожаловались горожане.

Мэр рассказал, что в прошлом году был сделан участок Авиационной от Белинского до Степана Разина.

"Ремонт остальных участков проезжей части запланирован на 2022 год, финансирование обеспечим", - пообещал Алексей Орлов.