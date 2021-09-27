Задержан организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты

В Кабардино-Балкарии задержан организатор подъема на Эльбрус, во время которого погибли пятеро туристов.

Следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщили РИА Новости в региональном СУСКР.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщалось, альпинисты в составе 23 человек предприняли попытку взойти на гору. Вечером 23 сентября 19 человек на высоте 5,4 км попросили помощи спасателей, так как ухудшились погодные условия.

Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение. 14 человек спасены и переданы медикам на поляне Азау. Люди получили сильные обморожения, у некоторых переломы..