В рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в октябре на Кубани завершат ремонт двух сельских поликлиник

В Краснодарском крае продолжают реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках этой региональной программы планируется завершить в октябре 2021 года ремонт поликлиник в Крымском и Северском районах края, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит отметить, что медицинские учреждения региона не только обновляют, но и оснащают новым современным медоборудованием в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, в станице Варениковской Крымского района ремонт поликлиники сделали уже на 70%. Здесь строители выполнили демонтажные работы, заменили окна, подвели горячее и холодное водоснабжение, провели электроснабжение. В поликлинике поселка Ильский Северского района завершили работы по демонтажу электрических сетей, заменили водопровод и канализацию.

Напомним, в целом финансирование по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2021 год составляет 3,7 млрд рублей. Средства эти направляются на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт поликлиник и приобретение медицинского оборудования.