В России начинаются клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19

Минздрав РФ одобрил начало клинических исследований вакцины против коронавируса "Бетувакс-КоВ-2".

В испытании примут участие 170 человек, следует из госреестра клинических испытаний.

Первая и вторая фазы исследований пройдут с 27 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

Препарат разработала компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ). "Бетувакс-Ков-2" – это субъединичная рекомбинантная вакцина, в основе которой лежат сферические частицы с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. По мнению разработчиков, препарат подойдет для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.

При испытаниях на животных разработчики выявили безопасность и высокую эффективность с формированием нейтрализующих антител.