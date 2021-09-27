27 Сентября 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Владимир Якушев (2021) | Фото: Накануне.RU

Полпред УрФО высоко оценил результаты выборов в Свердловской области

Свердловские избиратели довольно неплохо проявили себя в период трехдневного голосования за кандидатов в Госдуму и заксобрание. Об этом во время брифинга, посвященного итогам выборов, сообщил полпред УрФО Владимир Якушев, отвечая на вопрос Накануне.RU о низких результатах голосования.

"Я бы не сказал, что для Свердловской области это низкая явка. Нужно всегда сравнивать и брать цифры относительно других кампаний, и я бы оценил, что для Свердловской области это достаточно хороший и уверенный результат", - заявил полпред.

Он также отметил, что изначально единый день голосования перерос сразу в три, что не могло не откладывать определенный отпечаток с точки зрения организационных процессов. Однако все, кто занимался подготовкой и организацией выборов, отлично себя показали и не допустили серьезных нарушений.

Напомним, что еще за два часа до окончания голосования, явка на Среднем Урале превысила аналогичные показатели за 2016 год, составив 45,95%.

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Полпред УрФО высоко оценил результаты выборов в Свердловской области

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Теги: Якушев, выборы, явка, результаты



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