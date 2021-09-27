Полпред УрФО высоко оценил результаты выборов в Свердловской области

Свердловские избиратели довольно неплохо проявили себя в период трехдневного голосования за кандидатов в Госдуму и заксобрание. Об этом во время брифинга, посвященного итогам выборов, сообщил полпред УрФО Владимир Якушев, отвечая на вопрос Накануне.RU о низких результатах голосования.

"Я бы не сказал, что для Свердловской области это низкая явка. Нужно всегда сравнивать и брать цифры относительно других кампаний, и я бы оценил, что для Свердловской области это достаточно хороший и уверенный результат", - заявил полпред.

Он также отметил, что изначально единый день голосования перерос сразу в три, что не могло не откладывать определенный отпечаток с точки зрения организационных процессов. Однако все, кто занимался подготовкой и организацией выборов, отлично себя показали и не допустили серьезных нарушений.

Напомним, что еще за два часа до окончания голосования, явка на Среднем Урале превысила аналогичные показатели за 2016 год, составив 45,95%.