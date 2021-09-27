Эксперты "Партии Дела": Задача по сбережению народа в Стратегии нацбезопасности напоминает "хоспис"

Новая редакция Стратегии национальной безопасности России содержит много правильных положений, но большинство из них не соответствует реальному положению дел в экономике страны. Такое мнение в ходе заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России выразил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член федерального совета "Партии Дела" Юрий Крупнов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главным приоритетом в стратегии определяется сбережение народа. Второй приоритет – оборона. И такого никогда не было, чтобы фактор демографический стоял на первом месте в Стратегии национальной безопасности. На мой взгляд, это революционная вещь, она абсолютно позитивная, ее надо приветствовать. Также четко сказано, что нужно развивать малые города и населенные пункты, а не сосредоточивать население в столичных агломерациях", – упомянул он.

При этом, по мнению эксперта, при чтении документа возникает ощущение, что "в стратегии отсутствует осознание того, где мы находимся".

"Эти пункты хороши для благополучной, пребывающей в нормальном состоянии стране, а не в стране, которая за 30 лет после развала и разрушения СССР оказалась в периферийном состоянии в мировой финансово-экономической системе. Все эти прекрасные тезисы оборачиваются совсем по-другому", – считает Крупнов.

Он также подчеркнул, что в стране, где население не только не растет, но и вымирает, задача по сбережению народа напоминает "хоспис".

О расхождениях декларируемых постулатов с реальностью говорил и глава Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член генерального совета "Партии Дела" Владимир Гамза.

"Стратегия напоминает "Город Солнца" Кампанеллы. Все так красиво, завтра все будет замечательно, хотя читаешь и сразу улыбаешься. Она совершенно не совпадает с тем, что реально происходит в экономике. Допустим, говорится, что надо остановить рост наших столичных городов. И тут же указ президента о переводе в Санкт-Петербург "Газпрома", – привел пример эксперт.