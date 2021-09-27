Эксперты "Партии Дела": Задача по сбережению народа в Стратегии нацбезопасности напоминает "хоспис"

27 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Коллаж, убыль населения (2021) | Фото: Накануне.RU

Эксперты "Партии Дела": Задача по сбережению народа в Стратегии нацбезопасности напоминает "хоспис"

Новая редакция Стратегии национальной безопасности России содержит много правильных положений, но большинство из них не соответствует реальному положению дел в экономике страны. Такое мнение в ходе заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России выразил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член федерального совета "Партии Дела" Юрий Крупнов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главным приоритетом в стратегии определяется сбережение народа. Второй приоритет – оборона. И такого никогда не было, чтобы фактор демографический стоял на первом месте в Стратегии национальной безопасности. На мой взгляд, это революционная вещь, она абсолютно позитивная, ее надо приветствовать. Также четко сказано, что нужно развивать малые города и населенные пункты, а не сосредоточивать население в столичных агломерациях", – упомянул он.

При этом, по мнению эксперта, при чтении документа возникает ощущение, что "в стратегии отсутствует осознание того, где мы находимся".

"Эти пункты хороши для благополучной, пребывающей в нормальном состоянии стране, а не в стране, которая за 30 лет после развала и разрушения СССР оказалась в периферийном состоянии в мировой финансово-экономической системе. Все эти прекрасные тезисы оборачиваются совсем по-другому", – считает Крупнов.

Он также подчеркнул, что в стране, где население не только не растет, но и вымирает, задача по сбережению народа напоминает "хоспис".

О расхождениях декларируемых постулатов с реальностью говорил и глава Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член генерального совета "Партии Дела" Владимир Гамза.

"Стратегия напоминает "Город Солнца" Кампанеллы. Все так красиво, завтра все будет замечательно, хотя читаешь и сразу улыбаешься. Она совершенно не совпадает с тем, что реально происходит в экономике. Допустим, говорится, что надо остановить рост наших столичных городов. И тут же указ президента о переводе в Санкт-Петербург "Газпрома", – привел пример эксперт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперты "Партии Дела": Задача по сбережению народа в Стратегии нацбезопасности напоминает "хоспис"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Стратегия национальной безопасности, Юрий Крупнов, Партия Дела



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети