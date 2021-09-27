СМИ сообщили о компенсации в 1 млн рублей за измазанные солидолом электросамокаты

Полиция установила личности злоумышленников, которые в августе вымазали солидолом около 800 самокатов в Москве, сообщает Forbes.

По данным источников издания, задержаны трое молодых людей в возрасте 21-22 лет.

17 сентября было заключено мировое соглашение. Злоумышленники выплатили пострадавшим сервисам Whoosh, Urent и "Яндекс Go" компенсацию за нанесенный ущерб в сумме свыше 1 млн рублей.

В августе сообщалось, что в Москве неизвестные повредили больше 400 электросамокатов, обмазав солидолом их электронные панели.

Самокаты испортили 26 августа на Крымском валу и Ленинском проспекте. Представители кикшеринговых компаний написали заявление в полицию только 30 августа. Уточнялось, что 300 самокатов принадлежит компании Urent и 100 — "Яндексу".