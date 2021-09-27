27 Сентября 2021
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Происшествия В России Москва
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили о компенсации в 1 млн рублей за измазанные солидолом электросамокаты

Полиция установила личности злоумышленников, которые в августе вымазали солидолом около 800 самокатов в Москве, сообщает Forbes.

По данным источников издания, задержаны трое молодых людей в возрасте 21-22 лет.

17 сентября было заключено мировое соглашение. Злоумышленники выплатили пострадавшим сервисам Whoosh, Urent и "Яндекс Go" компенсацию за нанесенный ущерб в сумме свыше 1 млн рублей.

В августе сообщалось, что в Москве неизвестные повредили больше 400 электросамокатов, обмазав солидолом их электронные панели.

Самокаты испортили 26 августа на Крымском валу и Ленинском проспекте. Представители кикшеринговых компаний написали заявление в полицию только 30 августа. Уточнялось, что 300 самокатов принадлежит компании Urent и 100 — "Яндексу".

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СМИ сообщили о компенсации в 1 млн рублей за измазанные солидолом электросамокаты

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Теги: электросамокаты, москва, солидол



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