Главный федеральный инспектор по Челябинской области Михаил Каган покидает свой пост

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Михаил Каган покидает свой пост. Об этом сообщил полпред Владимир Якушев на брифинге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эта информация абсолютно актуальна. Он переходит на другое место работы. Меня как специалист он абсолютно устраивал и никаких претензий у меня к нему нет. Это его личное решение", - заявил Якушев.

Каган пришел в политику из полиции - возглавлял угрозыск Пермского края, УФСКН ЯНАО, затем Свердловской области. Работал заместителем губернатора Ямала по взаимодействию с силовиками. В 2018 году назначен ГФИ по Свердловской области, в 2020 - на аналогичный пост в Челябинской области. Кандидат педагогических наук. Мастер спорта по рукопашному бою.