Заболеваемость ковидом в Свердловской области вновь показывает рост

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 528 новых случаев заболевания. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (131 случай) и других муниципалитетов. С начала пандемии в Свердловской области официально выявлено 137 тыс. 363 случаев ковида.

За сутки было выписано 443 человека, скончались 39 заболевших. Общее число выписанных достигло 126 тыс. 626, скончались 6 тыс. 166 человек.

Стоит отметить, что в регионе наблюдается рост заболеваемости. В прошлую пятницу было выявлено 510 новых случаев коронавируса, в субботу - 518, в воскресенье - уже 521.