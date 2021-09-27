27 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Заболеваемость ковидом в Свердловской области вновь показывает рост

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 528 новых случаев заболевания. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (131 случай) и других муниципалитетов. С начала пандемии в Свердловской области официально выявлено 137 тыс. 363 случаев ковида.

За сутки было выписано 443 человека, скончались 39 заболевших. Общее число выписанных достигло 126 тыс. 626, скончались 6 тыс. 166 человек.

Стоит отметить, что в регионе наблюдается рост заболеваемости. В прошлую пятницу было выявлено 510 новых случаев коронавируса, в субботу - 518, в воскресенье - уже 521.

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Заболеваемость ковидом в Свердловской области вновь показывает рост

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Теги: ковид, заболеваемость, рост, Свердловская область, оперштаб



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