27 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Владимир Якушев (2021) | Фото: Накануне.RU

Полпред Якушев отказался от мандата

Полпред УрФО Владимир Якушев подписал заявление об отказе мандата. Об этом он сообщил на брифинге, посвященном итогам избирательной кампании 2021 года в регионах УрФО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я уже подписал отказ от мандата", - заявил полпред.

Однако по поводу главы Свердловской области Евгения Куйвашева он ответить не смог, посоветовав обратиться с вопросом об отказе мандата именно к нему.

Отметим, что Якушев возглавлял список "Единой России" по территориальной группе №9, которая включает в себя Курганскую область, а также регионы "тюменской матрёшки" – Тюменскую область, Югру и Ямал. Лидером списка стал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, за ним шел врио замсекретаря генсовета "Единой России", экс-глава Ямала и Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что большинство "паровозов" уже отказались от полученных по результатам выборов мандатов. Однако свердловский губернатор пока держит паузу.

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Полпред Якушев отказался от мандата

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Теги: владимир якушев, мандат, отказ



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