"Государство дает вам право жить". Онищенко призвал забыть о правах человека и принудительно вакцинировать всех

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве заявил, что нужно забыть о правах человека и ввести принудительную вакцинацию всех. Без этого, по его мнению, ковид не победить.

Число случаев ковида в Москве выросло с 1,5-2 тыс. в начале сентября до 3 тыс. в последние дни. При этом вакцинирована уже почти половина взрослого населения столицы. Вероятно, Онищенко считает, что если вакцинировать и вторую половину, то ковид исчезнет или резко ослабнет. Но обращает на себя внимание его категорическое утверждение.

"Надо заставлять людей вакцинироваться. Хватит разглагольствовать, хватит демагогии о правах человека. У человека есть право одно - жить, и это право ему дает государство, оснащая его вакциной. Все остальное - это идти на поводу у тех негодяев, которым не очень хочется, чтобы у нас в стране все было нормально", - сказал он.

Фактически Онищенко призвал к лишению граждан их базовых прав, нарушению законодательства и без каких-либо данных обвинил невакцинированных от ковида в росте заболеваемости, в то время как в стране нет ни дифференцированной статистики по ковиду среди привитых и непривитых, ни статистики побочных эффектов и осложнений после вакцинации.

При этом, говоря об "одном праве - жить", которое человеку будто бы дает государство, Онищенко лукавит, поскольку в случае абортов, который он призывает делать за государственный счет и не выводить из системы ОМС, он не принимает во внимание право зачатого ребенка на жизнь. Не говоря уже о том, что это утверждение само по себе неверно, возмутительно и опасно (государство может лишить права жить?). В ст. 17 Конституции РФ сказано, что "основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения", а не дарованы по милости властей.

На днях ведущий Дмитрий Киселев, выздоровевший после ковида, обрушился с резкой критикой на невакцинированных, которых тоже обвинил в заболеваемости ковидом и назвал "антипрививочниками".

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков раскритиковал Киселева, списав его слова на "обычное постковидное слабоумие".

"На самом деле большая часть общества прекрасно видит, что сначала власти загубили здравоохранение своими реформами и оптимизацией, что явно далеко от заботы о народе, а сейчас делают то, что им диктует заокеанская Бигфарма в лице ВОЗ, игнорируя мнение российских всемирно известных специалистов и богатый отечественный опыт. И, конечно, неприкрытый коммерческий интерес, стоящий за этой мутной вакцинной историей, виден невооруженным глазом, потому что те, кто все это продвигает, еще вчера разрушали наше здравоохранение, а теперь, ага, снова беспокоятся о нашем здоровье", - написал Лысаков.

На прошлой неделе постоянный представитель МВФ в РФ Аннет Киобе заявила, что обязательную вакцинацию всех россиян могут ввести в октябре-ноябре.

Напомним, все применяемые в России вакцины были зарегистрированы в экстренном порядке с нарушением санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", поскольку их регистрация была проведена до окончания результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата (п. 4.1.7).

Накануне.RU планирует по итогам сентября проанализировать заболеваемость и смертность по регионам России в зависимости от доли вакцинированного населения, чтобы выяснить, эффективна ли вакцинация для улучшения ситуации с заболеваемостью и смертностью.